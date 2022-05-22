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«Динамо» дізналося можливого суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

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Футбол
09:43
«Динамо» дізналося можливого суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» дізналося можливого суперника в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону.

Біло-блакитні будуть пробиватися в основний раунд турніру через Шлях нечемпіонів. Першим суперником стане або віце-чемпіон Туреччини, або віце-чемпіон Кіпру.

Першою визначилася доля другого місця в турецькій Суперлізі. Срібло в цій першості дісталося «Фенербахче».

В свою чергу, на другу сходинку в чемпіонаті Кіпру претендують АПОЕЛ і АЕК Ларнака.

Жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 15 червня. Матчі пройдуть 19-20 липня і 26-27 липня.

Нагадаємо, Україна отримала нового представника в Юнацій лізі UEFA.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Динамо Київ Фенербахче (футбол)

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