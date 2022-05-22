«Динамо» планує провести благодійний матч в США

Принаймні, повідомляється про перемовини з «Ді Сі Юнайтед»

Київське «Динамо» може провести благодійний матч проти «Ді Сі Юнайтед». Про це повідомляє оглядач The Washington Post Стівен Гофф.

Наразі клуби ведуть перемовини про зустріч наступного місяця на 20-тисячному Audi Field. Проблема полягає в тому, щоб знайти дату для поєдинку.

Окрім того, «Динамо» шукає суперника для ще одного благодійного матчу в США. Кошти, виручені з цих поєдинків, відправлять на допомогу Україні.

Наразі сезон в МЛС в самому розпалі. «Ді Сі Юнайтед» йде 9-м у Східній конференції.

Нещодавно повідомлялося, що по гравцям «Динамо» немає пропозицій з приводу трансферу.