Юнацька команда «Динамо» забила 11 м'ячів за 55 хвилин
«Динамо» з ініціативи Луческу хоче проводити домашні єврокубкові матчі в Румунії
Решта клубів готові приймати суперників в Польщі
Київське «Динамо» з ініціативи Мірчі Луческу хоче проводити домашні єврокубкові матчі в Румунії.
Решта ж клуби УПЛ, які вийшли в єврокубки ( «Шахтар», «Дніпро- 1», «Зоря» і «Ворскла»), згодні проводити домашні матчі в Польщі.
Нагадаємо, «Шахтар» безпосередньо потрапив в груповий раунд Ліги чемпіонів в наступному сезоні через дискваліфікацію клубів з країни-агресора під назвою параша.
Раніше повідомлялося, що новий сезон УПЛ швидше за все гратимуть в Україні.
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