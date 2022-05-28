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«Динамо» з ініціативи Луческу хоче проводити домашні єврокубкові матчі в Румунії

Решта клубів готові приймати суперників в Польщі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:59
«Динамо» з ініціативи Луческу хоче проводити домашні єврокубкові матчі в Румунії

Київське «Динамо» з ініціативи Мірчі Луческу хоче проводити домашні єврокубкові матчі в Румунії.

Решта ж клуби УПЛ, які вийшли в єврокубки ( «Шахтар», «Дніпро- 1», «Зоря» і «Ворскла»), згодні проводити домашні матчі в Польщі.

Нагадаємо, «Шахтар» безпосередньо потрапив в груповий раунд Ліги чемпіонів в наступному сезоні через дискваліфікацію клубів з країни-агресора під назвою параша.

Раніше повідомлялося, що новий сезон УПЛ швидше за все гратимуть в Україні.

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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Мірча Луческу Динамо Київ

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