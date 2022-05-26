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Світовий бокс. Тижневик

Джерело: УПЛ вибрала країну, в якій почнеться наступний сезон

Ліга планує почати матчі у вересні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:34
Джерело: УПЛ вибрала країну, в якій почнеться наступний сезон

Телеграм-канал «Динамо Київ Inside» повідомляє, що 27-го травня УПЛ прийме рішення про старт наступного сезону.

За інформацією джерела, на найближчих зборах клубів Туреччину призначать в якості приймаючої сторони для матчів УПЛ.

Поки невідомо, яка кількість команд візьме участь в наступному сезоні УПЛ. Точно відомо, що там не буде «Маріуполя» і «Десно».

Новий чемпіонат планують почати у вересні.

Нагадаємо, що нинішній сезон УПЛ був достроково завершено після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24-го лютого.

Петро Приходько
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