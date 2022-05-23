«Шахтар» влітку проведе товариський матч з однією з команд Чемпіоншипа
Екс-футболіст УПЛ захищає Україну на Донбасі
Вихованець донецького «Шахтаря» зустрічає ворога біля Слов'янська
Екс-форвард дніпродзержинської «Сталі», донецького «Металурга», «Зірки», «Олімпіка» і «Горняка» 37-річний Олександр Ситник наразі знаходиться в складі сил оборони України.
Колишній футболіст воює в районі Слов'янська, Донецької області.
У УПЛ Ситник зіграв 55 матчів, в яких забив 4 м'яча. Останнім часом Олександр працював тренером в краматорському «Авангарді».
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