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Екс-гравець «Реала»: «Досить говорити, що Мбаппе - кращий гравець світу. Це не так»

Гуті вважає, що француза варто оцінювати за досягненнями
Футбол Ліга 1
10:57
Екс-гравець «Реала»: «Досить говорити, що Мбаппе - кращий гравець світу. Це не так»

Колишній гравець «Реала» гути вважає, що Кіліан Мбаппе не є кращим футболістом в світі. його цитує Marca.

«Мбаппе кращий в світі? Це ще належить довести. Поки це не так.

Скільки він вже в ПСЖ? Скільки разів він виграв Лігу чемпіонів? А «Золотий м'яч»? Він такий знаменитий, що здається кращим гравцем світу, але це не так. Це футболіст з найбільшою кількістю авансів. Він не брав Золотий м'яч або Лігу чемпіонів.

Справа не в тому, що Мбаппе відмовив «Реалу». Він здається мені футболістом з найбільшим майбутнім, як і Холанд. Я б підписав їх. Але вистачить говорити, що він кращий гравець світу, тому що це не так. Хтось повинен сказати йому це в обличчя ».

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому все йшло до того, що Мбаппе виявиться в «Реалі», але він підписав новий контракт з ПСЖ, за що вже отримав багато засуджень.

Петро Приходько
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Теги

Кіліан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид (футбол)

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