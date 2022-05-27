Екс-гравець «Реала»: «Досить говорити, що Мбаппе - кращий гравець світу. Це не так»

Колишній гравець «Реала» гути вважає, що Кіліан Мбаппе не є кращим футболістом в світі. його цитує Marca.

Скільки він вже в ПСЖ? Скільки разів він виграв Лігу чемпіонів? А «Золотий м'яч»? Він такий знаменитий, що здається кращим гравцем світу, але це не так. Це футболіст з найбільшою кількістю авансів. Він не брав Золотий м'яч або Лігу чемпіонів.

Справа не в тому, що Мбаппе відмовив «Реалу». Він здається мені футболістом з найбільшим майбутнім, як і Холанд. Я б підписав їх. Але вистачить говорити, що він кращий гравець світу, тому що це не так. Хтось повинен сказати йому це в обличчя ».