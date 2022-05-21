Ребров: «Я розумію позицію тімощука»
Екс-гравець збірної України: «путін подарував мені годинник в 1999-му році, я віддав його батькові»
Все сталося перед матчем з росією
14:45
Колишній гравець збірної України Сергій Ребров згадав про годинник, які йому подарував президент терористичної рф владимир путин перед матчем проти росії.
«Годинник, які путин подарував після матчу росія - Україна в 1999 році, я подарував своєму батькові. Не знаю зараз історію цього годинника, де вони знаходяться. На них була вигравірувана дата матчу. Вони думали, що виграють. Коли нам дарували годинник, вони були всі сильно засмучені. Давав годинник особисто путин.
Я їх не бачив після того року. Мені тоді не сильно були цікаві ці години. Звичайно, тоді ніхто не замислювався, наскільки зараз цей годинник будуть... Як ви говорите, що їх треба розбити ».
Раніше Ребров заявив, що розуміє, чому рашіст тімощук засунув мову в дупу.
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