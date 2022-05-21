Екс-гравець збірної України: «путін подарував мені годинник в 1999-му році, я віддав його батькові»

Колишній гравець збірної України Сергій Ребров згадав про годинник, які йому подарував президент терористичної рф владимир путин перед матчем проти росії.

Я їх не бачив після того року. Мені тоді не сильно були цікаві ці години. Звичайно, тоді ніхто не замислювався, наскільки зараз цей годинник будуть... Як ви говорите, що їх треба розбити ».