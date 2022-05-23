Екс-гравець збірної України та «Рейнджерс» поділився думками щодо стикового матчу відбору чемпіонату світу-2022

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Колишній гравець збірної України Олексій Михайличенко розповів про свої очікування від матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 українців проти національної команди Шотландії:

Як і Шотландія до цієї пори бореться за свою незалежність, так і футбол шотландський – він дуже напористий, фізично дуже сильний. Не програти головне – у мотивації. Це дуже важливо.

Я гадаю, що буде дуже багато боротьби, цієї нервової атмосфери, яка завжди присутня, тому що для нас це буде перша офіційна гра за багато місяців. Це дуже важливо: вийти і забути те, що було раніше.

Є один матч, який дуже вирішальний, і на нього покласти все. Мені здається, що і наш керманич, і наші футболісти – вони дуже добре знають, що таке характер і що таке перемога, віддавши усі зусилля.