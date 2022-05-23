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Екс-гравець збірної України та «Рейнджерс» поділився думками щодо стикового матчу відбору чемпіонату світу-2022

Михайличенко вважає, що головне не поступитися ментально
Футбол Збірна України
09:44
Екс-гравець збірної України та «Рейнджерс» поділився думками щодо стикового матчу відбору чемпіонату світу-2022
Фото: ФК Динамо

Колишній гравець збірної України Олексій Михайличенко розповів про свої очікування від матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 українців проти національної команди Шотландії:

Завжди граючи проти таких команд, як Шотландія, треба зважати, що перш за все треба не програти у характері. Я не кажу про майстерність, вона теж важлива. 

Як і Шотландія до цієї пори бореться за свою незалежність, так і футбол шотландський – він дуже напористий, фізично дуже сильний. Не програти головне – у мотивації. Це дуже важливо. 

Я гадаю, що буде дуже багато боротьби, цієї нервової атмосфери, яка завжди присутня, тому що для нас це буде перша офіційна гра за багато місяців. Це дуже важливо: вийти і забути те, що було раніше. 

Є один матч, який дуже вирішальний, і на нього покласти все. Мені здається, що і наш керманич, і наші футболісти – вони дуже добре знають, що таке характер і що таке перемога, віддавши усі зусилля.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко напередодні став чемпіоном Англії.

Джерело: footballua.tv Олег Шумейко-молодший
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Олексій Михайличенко збірна України (футбол)

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