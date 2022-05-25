Екс-гравець збірної України: «Якщо у тебе тихо - не забувай, що на Донбасі йде війна»

Петряк вже втратив тестя, який боровся за Україну

Колишній хавбек збірної України Іван Петряк в своєму Instagram закликав і далі підтримувати армію і не забувати про те, що в Україні йде війна.

«Якщо у тебе тихо - не забувай, що на Донбасі йде війна. Добре? Дякуємо. Донецька і Луганська області, тримайтеся ».

Раніше стало відомо, що Петряк прихистив у себе в Угорщині 8 біженців.

Крім того, тесть Петряка загинув, Воюючи за Україну.