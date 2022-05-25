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Екс-гравець збірної України: «Якщо у тебе тихо - не забувай, що на Донбасі йде війна»
Петряк вже втратив тестя, який боровся за Україну
07:58
Колишній хавбек збірної України Іван Петряк в своєму Instagram закликав і далі підтримувати армію і не забувати про те, що в Україні йде війна.
«Якщо у тебе тихо - не забувай, що на Донбасі йде війна. Добре? Дякуємо. Донецька і Луганська області, тримайтеся ».
Раніше стало відомо, що Петряк прихистив у себе в Угорщині 8 біженців.
Крім того, тесть Петряка загинув, Воюючи за Україну.
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