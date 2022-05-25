Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:50
Золото Юкона
11:10
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал. Стамбул

Екс-гравець збірної України: «Якщо у тебе тихо - не забувай, що на Донбасі йде війна»

Петряк вже втратив тестя, який боровся за Україну
Футбол Українські легіонери
07:58
Екс-гравець збірної України: «Якщо у тебе тихо - не забувай, що на Донбасі йде війна»

Колишній хавбек збірної України Іван Петряк в своєму Instagram закликав і далі підтримувати армію і не забувати про те, що в Україні йде війна.

«Якщо у тебе тихо - не забувай, що на Донбасі йде війна. Добре? Дякуємо. Донецька і Луганська області, тримайтеся ».

Раніше стало відомо, що Петряк прихистив у себе в Угорщині 8 біженців.

Крім того, тесть Петряка загинув, Воюючи за Україну.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Іван Петряк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Вам не дадуть героя!» Тесть екс-гравця «Шахтаря» загинув на Донбасі
«Вам не дадуть героя!» Тесть екс-гравця «Шахтаря» загинув на Донбасі
Футбол Українські легіонери
16 травня 21:52

Новини: Футбол

Нове керівництво «Челсі» виділить на літні трансфери 200 мільйонів євро
Нове керівництво «Челсі» виділить на літні трансфери 200 мільйонів євро
Англійська Прем'єр-ліга
10:51
UEFA презентував м'яч фіналу Ліги чемпіонів. На ньому зображено послання українською мовою
UEFA презентував м'яч фіналу Ліги чемпіонів. На ньому зображено послання українською мовою
Ліга чемпіонов UEFA
10:15
40-річний Ібрагімович готовий продовжити контракт з «Міланом»
40-річний Ібрагімович готовий продовжити контракт з «Міланом»
Серія А
09:58
«Я не вірю в це!» Дружина Пятова прокоментувала інформацію про страшні злочини орків в Херсонській області
«Я не вірю в це!» Дружина Пятова прокоментувала інформацію про страшні злочини орків в Херсонській області
В Україні
09:32
Бензема: «Гравці «Ліверпуля» думають, що вони вже виграли Лігу чемпіонів»
Бензема: «Гравці «Ліверпуля» думають, що вони вже виграли Лігу чемпіонів»
Ліга чемпіонов UEFA
08:58
Донька Петракова показала середній палець російським окупантам
Донька Петракова показала середній палець російським окупантам
Збірна України
08:54
Клопп визнаний кращим тренером сезону в АПЛ
Клопп визнаний кращим тренером сезону в АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга
08:44
Екс-гравець збірної України: «Якщо у тебе тихо - не забувай, що на Донбасі йде війна»
Екс-гравець збірної України: «Якщо у тебе тихо - не забувай, що на Донбасі йде війна»
Українські легіонери
07:58
Зінченко: «Не можу довго радіти титулу АПЛ через ситуацію в нашій країні»
Зінченко: «Не можу довго радіти титулу АПЛ через ситуацію в нашій країні»
Англійська Прем'єр-ліга
24 травня 23:54
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
5
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
Всі новини