«Евертон» Миколенка зробив неймовірний камбек і зберіг прописку в АПЛ
У перенесеному матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги «Евертон» на своєму полі переграв «Кристал Пелас».
Перший тайм залишився за «орлами». голи Матети і Айю забезпечили команді комфортну перевагу в два м'ячі.
Однак після перерви підопічні Френка Лемпарда перевернлі гру. Кін, Рішарлісон, Келверт-Льюін забили по разу і забезпечили «ірисок» найважливішу перемогу.
захисник Віталій Миколенко провів повний матч. Українець отримав четверту оцінку серед всіх гравців від SofaScore - 7.4.
«Евертон» на чотири очки випередив «Лідс» за тур до фінішу. «Іриски» вже не опустяться нижче 17-го місця.
АПЛ, 33 тур
«Евертон» - «Кристал Пелас» 3:2
голи: Кін, 54, Рішарлісон, 75, Келверт-Льюін, 85 - Матета, 21, Айю, 36
«Евертон»: Пікфорд, Коулмен, Кін, Холгейт, Миколенко, Андре Гомеш (Аллі, 46), Дукур, Івобі, Келверт-Льюін, Рішарлісон (Кенні, 90), Гордон (Грей, 61).
«Кристал Пелас»: Батленд, Клайн, Андерсен, Гехі, Мітчелл, Шлупп (Галлахер, 74), Хьюз (Мілівевіч, 57), Езе, Айю, Заа, Матета (Бентеці, 81).попередження: Кін, Дукур - Хьюз, Айю, Заа
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