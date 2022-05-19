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«Евертон» Миколенка зробив неймовірний камбек і зберіг прописку в АПЛ

«Іриски» вирвали перемогу після 0:2 з «Кристал Пелас»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19 травня 23:42
«Евертон» Миколенка зробив неймовірний камбек і зберіг прописку в АПЛ
Фото - АПЛ

У перенесеному матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги «Евертон» на своєму полі переграв «Кристал Пелас».

Перший тайм залишився за «орлами». голи Матети і Айю забезпечили команді комфортну перевагу в два м'ячі.

Однак після перерви підопічні Френка Лемпарда перевернлі гру. Кін, Рішарлісон, Келверт-Льюін забили по разу і забезпечили «ірисок» найважливішу перемогу.

захисник Віталій Миколенко провів повний матч. Українець отримав четверту оцінку серед всіх гравців від SofaScore - 7.4.

«Евертон» на чотири очки випередив «Лідс» за тур до фінішу. «Іриски» вже не опустяться нижче 17-го місця.

АПЛ, 33 тур

«Евертон» - «Кристал Пелас» 3:2

голи: Кін, 54, Рішарлісон, 75, Келверт-Льюін, 85 - Матета, 21, Айю, 36

«Евертон»: Пікфорд, Коулмен, Кін, Холгейт, Миколенко, Андре Гомеш (Аллі, 46), Дукур, Івобі, Келверт-Льюін, Рішарлісон (Кенні, 90), Гордон (Грей, 61).

«Кристал Пелас»: Батленд, Клайн, Андерсен, Гехі, Мітчелл, Шлупп (Галлахер, 74), Хьюз (Мілівевіч, 57), Езе, Айю, Заа, Матета (Бентеці, 81).

попередження: Кін, Дукур - Хьюз, Айю, Заа
Сергій Стаднюк
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Теги

Віталій Міколенко Евертон Кристал Пелас

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