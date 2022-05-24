Європейському клубу приписують інтерес до основного вінгера «Динамо»

Вітіньо з оренди може не повернутись

Вітіньо / Фото: Динамо Київ

Авторитетний німецький портал Transfermarkt приписує грецькому «Панатінаїкосу» інтерес до основного лівого вінгера київського «Динамо» Вітіньо.



23-річний бразилець перейшов в «Динамо» в серпні 2021-го року за 6 млн євро з «Атлетіко Паранаенсе». У першій половині сезону проходила його акліматизація, і в кінці року він завоював місце в стартовому складі. За киян Вітіньо зіграв в 13 матчах, в яких забив три м'ячі.

Бразилець був одним з кращих гравців і бомбардирів на тренувальному зборі перед другою половиною сезону, але через російського вторгнення 1 квітня повернувся грати в «Атлетіко Паранаенсе» на правах оренди. Після повернення до Бразилії Вітіньо зіграв вісім матчів, і відзначився в них однією гольової передачею.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює трансферну вартість бразильця в 5 млн євро.

«Панатінаїкос» в рамках минулого чемпіонату Греції зайняв четверту позицію.

Додамо, що в Греції вже грає в оренді бразильський лівий захисник «Динамо» Сідклей, який став основним гравцем ПАОКу – 2 голи, 3 ассисти в 41 матчі.