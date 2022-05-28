Фанати «Ліверпуля» запросили Клоппа на весілля. І шоковані від того, що їх не проігнорували

Тренер мерсисайдців не залишив запрошення без уваги

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп вразив двох фанатів своєї команди Джо і Лауру Крейз.

Вони палкі фанати мерсисайдців і запланували своє весілля на 25 травня, річницю перемоги у фіналі Ліги чемпіонів-2005.

Наречена вирішила жартома надіслати запрошення Клоппу і, несподівано для подружжя, вони отримали відповідь – лист з інструкцією не відкривати його до самого дня весілля. Окрім того, як виявилося, їхні друзі також звернулися до «Ліверпуля» з проханням привітати молодят.

І в день весілля Джо і Лаура отримали рамку з автографами гравців і тренера віцечемпіонів Англії, а також відкрили лист від Клоппа:

«Любі Джо і Лаура. Я хотів би особисто привітати вас обидвох з днем вашого весілля. Сподіваюся, ви насолоджуєтеся святкуванням в компанії своєї сім’ї і друзів. Дякую вам за те, що продовжуєте підтримувати «Ліверпуль». You'll Never Walk Alone».

А зараз пара чекає на фінал Ліги чемпіонів, в якому їхній «Ліверпуль» зіграє проти «Реалу». Початок матчу 28 травня о 22:00.

Клопп заявив, що в цьому поєдинку його команда буде грати і для України.