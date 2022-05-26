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Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»

В знак солідарності з нашою країною
Футбол Чемпіонат світу з футболу
21:59
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»

Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими» у відборі на ЧС-2022.

Портал вивчення іноземних мов Duolingo з цього приводу презентував і поширив постери з текстом гімну України для іноземців.

Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 -го червня. Переможець зіграє з Уельсом за право виходу в груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Петро Приходько
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Теги

збірна Шотландії (футбол)

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