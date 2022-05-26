Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»

В знак солідарності з нашою країною

Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими» у відборі на ЧС-2022.

Портал вивчення іноземних мов Duolingo з цього приводу презентував і поширив постери з текстом гімну України для іноземців.

Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 -го червня. Переможець зіграє з Уельсом за право виходу в груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі.