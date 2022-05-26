Клопп: «Для нас величезне значення має той факт, що ми вже вигравали ЛЧ»
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»
В знак солідарності з нашою країною
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими» у відборі на ЧС-2022.
Портал вивчення іноземних мов Duolingo з цього приводу презентував і поширив постери з текстом гімну України для іноземців.
Матч Шотландія - Україна відбудеться 1 -го червня. Переможець зіграє з Уельсом за право виходу в груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі.
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