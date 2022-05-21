Петраков: «Я добре вивчив манеру гри Шотландії»
Федецький вважає, що матч Шотландія – Україна викличе інтерес у більшій частині Європи
«Синьо-жовті» можуть потішити народ в непростий час
16:59
Артем Федецький / Фото - Інтерфакс-Україна
Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився в ефірі Футбол NEWS оцінкою інтересу інших країн Європи до півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.
Чекаю на наш моральний настрій. Хлопці підготуються, не хочу говорити – до останнього бою, до серйозного матчу, який не лише вся країна, не лише люди, уболівальники, а й більша частина Європи.
Раніше Федецький записався в територіальну оборону Луцька.