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Федецький вважає, що матч Шотландія – Україна викличе інтерес у більшій частині Європи

«Синьо-жовті» можуть потішити народ в непростий час
Футбол Збірна України
16:59
Федецький вважає, що матч Шотландія – Україна викличе інтерес у більшій частині Європи
Артем Федецький / Фото - Інтерфакс-Україна

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився в ефірі Футбол NEWS оцінкою інтересу інших країн Європи до півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Чекаю на наш моральний настрій. Хлопці підготуються, не хочу говорити – до останнього бою, до серйозного матчу, який не лише вся країна, не лише люди, уболівальники, а й більша частина Європи.

Раніше Федецький записався в територіальну оборону Луцька.

Сергій Стаднюк
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Теги

Артем Федецький збірна Шотландії (футбол)

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