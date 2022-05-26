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«Феєнорд» програв фінал Ліги конференцій. Після поразки в місті заарештували 72 людей

Поліція була змушена залучати водомети
Футбол Ліга конференцій UEFA
13:41
«Феєнорд» програв фінал Ліги конференцій. Після поразки в місті заарештували 72 людей

Після фіналу Ліги конференцій, в якому «Рома» перемогла «Феєнорд», в Роттердамі поліція заарештували 72 людей.

У кількох районах міста було неспокійно. За словами речника поліції, у місті трапилося кілька інцидентів та бійок. Поліцейських закидували камінням і пляшками. Двоє поліцейських отримали легкі поранення від удару склом та каменем.

За словами речника, люди на вулицях завдали «серйозних руйнувань». Також постраждали трамвай і автобус. В центрі міста було чутно особливо багато гучних петард.

Поліцією використовувалися водомети. Спокій повернувся до міста близько першої години ночі.

Поліція не виключає подальших арештів і закликає перехожих поділитися записами камер відеоспостереження, щоб можна було ідентифікувати більше учасників безладів.

А от фанати «Роми» раділи – 50 тисяч фанатів на «Олімпіко», а потім уболівальники джалороссі вночі ще й приїхати зустрічати команду в аеропортую

Сергій Лук'яненко
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