Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Зараз в ефірі
15:20
Гандбол. Євро-2022. Чоловіки. Польща - Іспанія
14:40
Вечір боксу. Boxing Jungle 2

Фінал Ліги чемпіонів визначить володаря «Золотого м’яча»? Між собою зійдуться головні претенденти

Тепер нагороду вручатимуть за підсумками сезону
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
12:55
Фінал Ліги чемпіонів визначить володаря «Золотого м’яча»? Між собою зійдуться головні претенденти

Фінал Ліги чемпіонів – це не лише можливість завоювати найбільший трофей у європейському футболі, а й шанс здобути нагороду найкращому футболісту світу.

З високою долею ймовірності, перемога на «Парк де Пренс» стане вирішальною у боротьбі за «Золотий м’яч».

Відразу ж варто відзначити, що Ballon d'Or-2022 буде вручатися за новими правилами: за підсумками сезону, а не року, головним критерієм будуть індивідуальні досягнення, далі враховуватимуться командні титули. Водночас попередні заслуги відтепер не враховуватимуться.

І у матчі «Реал» – «Ліверпуль» між собою зійдуться три головні претенденти на «Золотий м’яч»

Карім Бензема

Статистика сезону: 44 голи і 15 асистів в 45 матчах в усіх турнірах

Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 27 голами у 32 іграх, та окрім цього вражаюче виступає у Лізі чемпіонів: 15 голів в 11 матчах, серед яких три у ворота ПСЖ, чотири – «Челсі» і ще три – «Манчестер Сіті». Тобто, загалом 10 у плей-оф турніру. І, напевно, варто зважати на той факт, що він є капітаном своєї команди. Це відрізняє його від конкурентів.

Мохаммед Салах

Статистика сезону: 31 гол і 16 асистів в 50 матчах в усіх турнірах

Він разом з Сон Хин Міном став найкращим бомбардиром в АПЛ, з 23 голами в 35 матчах. В Лізі чемпіонів на рахунку єгиптянина 8 голів і 2 асисти, щоправда, всього три результативні дії у плей-оф. Також Салах вже виграв з «Ліверпулем» Кубок Англії і Кубок Ліги, проте не зміг допомогти збірній пройти на чемпіонат світу і поступився у фіналі Кубку африканських націй.

Садіо Мане

Статистика сезону: 23 голи і 5 асистів в 50 матчах в усіх турнірах

16 голів голів в англійській Прем’єр-лізі зробили його п’ятим найкращим бомбардиром чемпіонату. Окрім того, сенегалець забив 5 м’ячів у Лізі чемпіонів, з яких три у плей-оф. І, звісно ж, як у Салаха, у нього є два трофеї з «Ліверпулем» і срібло АПЛ.

Та, певно, найбільшою перевагою над конкурентами є перемога на КАН-2022, у фіналі над Єгиптом Салаха. На тому турнірі у Мане було 5 результативних дій: три голи і 2 асисти. Окрім того, саме Сенегал не пустив Єгипет на чемпіонат світу. Нелогічно бачитиме Салаха вище Мані.

Наразі Бензема є очевидним фаворитом у букмекерів. Однак вдалий виступ у фіналі Ліги чемпіонів може змінити котування.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Карім Бензема Мохамед Салах Садіо Мане

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Захисник «Реала»: «Сподіваємося, що другий програш у фіналі ЛЧ не буде для Салаха тягарем»
Захисник «Реала»: «Сподіваємося, що другий програш у фіналі ЛЧ не буде для Салаха тягарем»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 травня 22:15
Бензема: «Гравці «Ліверпуля» думають, що вони вже виграли Лігу чемпіонів»
Бензема: «Гравці «Ліверпуля» думають, що вони вже виграли Лігу чемпіонів»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
25 травня 08:58
Бензема став кращим бомбардиром сезону-2021/22 чемпіонату Іспанії
Бензема став кращим бомбардиром сезону-2021/22 чемпіонату Іспанії
Футбол Прімера
23 травня 09:25
Салах розділив з Соном «Золоту бутсу» АПЛ, але одноосібно став кращим асистентом
Салах розділив з Соном «Золоту бутсу» АПЛ, але одноосібно став кращим асистентом
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22 травня 23:28
Бензема наздогнав Рауля по голам за «Реал». Вище - тільки Роналду
Бензема наздогнав Рауля по голам за «Реал». Вище - тільки Роналду
Футбол Прімера
13 травня 08:50
Луческу передбачив майбутнього володаря «Золотого м'яча»
Луческу передбачив майбутнього володаря «Золотого м'яча»
Футбол У світі
07 травня 13:03

Новини: Футбол

Рівно 19 років тому. Згадуємо гол Шевченка з пенальті, який приніс «Мілану» перемогу у Лізі чемпіонів
Рівно 19 років тому. Згадуємо гол Шевченка з пенальті, який приніс «Мілану» перемогу у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
14:48
ПСЖ хоче залишити Наваса і Рамоса
ПСЖ хоче залишити Наваса і Рамоса
Ліга 1
14:31
Куртуа: «У 2014-му я грав у фіналі Ліги чемпіонів – і програв його. Зараз я на гарній стороні історії»
Куртуа: «У 2014-му я грав у фіналі Ліги чемпіонів – і програв його. Зараз я на гарній стороні історії»
Ліга чемпіонов UEFA
13:56
Що Анчелотті сказав гравцям «Реалу» на останньому тренуванні вже в Парижі
Що Анчелотті сказав гравцям «Реалу» на останньому тренуванні вже в Парижі
Ліга чемпіонов UEFA
13:25
Александер-Арнольд – про дуель з Вінісіусом: «У нас є план з приводу того, як діяти проти всього, що вони нам запропонують»
Александер-Арнольд – про дуель з Вінісіусом: «У нас є план з приводу того, як діяти проти всього, що вони нам запропонують»
Ліга чемпіонов UEFA
13:09
Фінал Ліги чемпіонів визначить володаря «Золотого м’яча»? Між собою зійдуться головні претенденти
Фінал Ліги чемпіонів визначить володаря «Золотого м’яча»? Між собою зійдуться головні претенденти
Ліга чемпіонов UEFA
12:55
Мбаппе відкрито глузує з Неймара і хоче, щоб той покинув ПСЖ
Мбаппе відкрито глузує з Неймара і хоче, щоб той покинув ПСЖ
Ліга 1
11:31
«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Тема дня
«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Ліга чемпіонов UEFA
10:53
Фанати «Ліверпуля» запросили Клоппа на весілля. І шоковані від того, що їх не проігнорували
Фанати «Ліверпуля» запросили Клоппа на весілля. І шоковані від того, що їх не проігнорували
Англійська Прем'єр-ліга
10:26
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:59
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Тема дня
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Стрільба кульова
23 травня 18:29
1
Всі новини