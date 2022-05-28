Фінал Ліги чемпіонів визначить володаря «Золотого м’яча»? Між собою зійдуться головні претенденти

Тепер нагороду вручатимуть за підсумками сезону

Фінал Ліги чемпіонів – це не лише можливість завоювати найбільший трофей у європейському футболі, а й шанс здобути нагороду найкращому футболісту світу.

З високою долею ймовірності, перемога на «Парк де Пренс» стане вирішальною у боротьбі за «Золотий м’яч».

Відразу ж варто відзначити, що Ballon d'Or-2022 буде вручатися за новими правилами: за підсумками сезону, а не року, головним критерієм будуть індивідуальні досягнення, далі враховуватимуться командні титули. Водночас попередні заслуги відтепер не враховуватимуться.

І у матчі «Реал» – «Ліверпуль» між собою зійдуться три головні претенденти на «Золотий м’яч»

Карім Бензема

Статистика сезону: 44 голи і 15 асистів в 45 матчах в усіх турнірах

Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 27 голами у 32 іграх, та окрім цього вражаюче виступає у Лізі чемпіонів: 15 голів в 11 матчах, серед яких три у ворота ПСЖ, чотири – «Челсі» і ще три – «Манчестер Сіті». Тобто, загалом 10 у плей-оф турніру. І, напевно, варто зважати на той факт, що він є капітаном своєї команди. Це відрізняє його від конкурентів.

Мохаммед Салах

Статистика сезону: 31 гол і 16 асистів в 50 матчах в усіх турнірах

Він разом з Сон Хин Міном став найкращим бомбардиром в АПЛ, з 23 голами в 35 матчах. В Лізі чемпіонів на рахунку єгиптянина 8 голів і 2 асисти, щоправда, всього три результативні дії у плей-оф. Також Салах вже виграв з «Ліверпулем» Кубок Англії і Кубок Ліги, проте не зміг допомогти збірній пройти на чемпіонат світу і поступився у фіналі Кубку африканських націй.

Садіо Мане

Статистика сезону: 23 голи і 5 асистів в 50 матчах в усіх турнірах

16 голів голів в англійській Прем’єр-лізі зробили його п’ятим найкращим бомбардиром чемпіонату. Окрім того, сенегалець забив 5 м’ячів у Лізі чемпіонів, з яких три у плей-оф. І, звісно ж, як у Салаха, у нього є два трофеї з «Ліверпулем» і срібло АПЛ.

Та, певно, найбільшою перевагою над конкурентами є перемога на КАН-2022, у фіналі над Єгиптом Салаха. На тому турнірі у Мане було 5 результативних дій: три голи і 2 асисти. Окрім того, саме Сенегал не пустив Єгипет на чемпіонат світу. Нелогічно бачитиме Салаха вище Мані.

Наразі Бензема є очевидним фаворитом у букмекерів. Однак вдалий виступ у фіналі Ліги чемпіонів може змінити котування.