Президент «Десни»: «Прошу підтримати наше звернення з приводу подальшої присутності в УПЛ»
Формат сезону-2022/23 УПЛ буде збережений. За «Десною» та «Маріуполем» закріпилися місця в еліті
Новий розіграш турніру почнеться незважаючи на військові дії в Україні<br> <br>
УПЛ / Фото - FacebookФормат наступного розіграшу УПЛ буде збережений. Це 16 клубів мінус «Десна» та «Маріуполь», за якими закріпилися місця в чемпіонаті. Також в еліті зіграють «Металіст» і «Крівбасс», які вийшли з Першої Ліги. Про це повідомляє в Telegram-каналі журналіст Ігор Бурбас.
«Все солідарні в тому, щоб новий сезон починати, не чекаючи кінця війни. Головна розбіжність в думках – локація».
«За проведення сезону на території України виступає більшість – 11 клубів з 16. Меншість дотримується зарубіжної позиції. Власне, це учасники єврокубків – «Шахтар», «Динамо», «Дніпро-1», «Зоря» і «Ворскла». Їх аргументи – це безпека, по-перше. А по-друге – легіонери, які не приїдуть в країну, де йде війна ».
Нагадаємо, президент «Десни» Володимир Левін на зборі клубів УПЛ попросив підтримати чернігівську команду в сезоні-2022/23.
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