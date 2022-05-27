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Формат сезону-2022/23 УПЛ буде збережений. За «Десною» та «Маріуполем» закріпилися місця в еліті

Новий розіграш турніру почнеться незважаючи на військові дії в Україні<br> <br>
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:14
Формат сезону-2022/23 УПЛ буде збережений. За «Десною» та «Маріуполем» закріпилися місця в еліті
УПЛ / Фото - Facebook
Формат наступного розіграшу УПЛ буде збережений. Це 16 клубів мінус «Десна» та «Маріуполь», за якими закріпилися місця в чемпіонаті. Також в еліті зіграють «Металіст» і «Крівбасс», які вийшли з Першої Ліги. Про це повідомляє в Telegram-каналі журналіст Ігор Бурбас.

«Все солідарні в тому, щоб новий сезон починати, не чекаючи кінця війни. Головна розбіжність в думках – локація».


«За проведення сезону на території України виступає більшість – 11 клубів з 16. Меншість дотримується зарубіжної позиції. Власне, це учасники єврокубків – «Шахтар», «Динамо», «Дніпро-1», «Зоря» і «Ворскла». Їх аргументи – це безпека, по-перше. А по-друге – легіонери, які не приїдуть в країну, де йде війна ».


Нагадаємо, президент «Десни» Володимир Левін на зборі клубів УПЛ попросив підтримати чернігівську команду в сезоні-2022/23.

Володимир Кириченко
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Теги

Десна Маріуполь Кривбас Металіст

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