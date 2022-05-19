ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
27-річний бельгієць, найімовірніше, підпише контракт з італійським грандом<br>
Дівок Орігі / Фото - rushthekop.comНапередодні форвард «Ліверпуля» Дівок Орігі, який не мав постійного місця в основному складі команди, повідомив босам про те, що влітку покине клуб.
Основним претендентом на 27-річного бельгійського нападника залишався «Мілан». Як повідомив в Twitter інсайдер Фабріціо Романо, його плани не змінилися.
Орігі чекає, щоб пройти всі необхідні медичні тести і укласти угоду з «Міланом» в найближчі тижні.
Італійському гранду футболіст дістанеться на правах вільного агента.
Нагадаємо, в останньому турі Серії А «Мілану» належить зіграти проти «Сассуоло», в разі перемоги команда Стефано Піолі гарантує собі золото чемпіонату Італії. Вперше за 11 років.
Коментарі 0