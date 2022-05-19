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Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»

27-річний бельгієць, найімовірніше, підпише контракт з італійським грандом<br>
Футбол Серія А
15:28
Форвард «Ліверпуля» пройде медогляд в «Мілані»
Дівок Орігі / Фото - rushthekop.com
Напередодні форвард «Ліверпуля» Дівок Орігі, який не мав постійного місця в основному складі команди, повідомив босам про те, що влітку покине клуб.

Основним претендентом на 27-річного бельгійського нападника залишався «Мілан». Як повідомив в Twitter інсайдер Фабріціо Романо, його плани не змінилися.

Орігі чекає, щоб пройти всі необхідні медичні тести і укласти угоду з «Міланом» в найближчі тижні.

Італійському гранду футболіст дістанеться на правах вільного агента. 

Нагадаємо, в останньому турі Серії А «Мілану» належить зіграти проти «Сассуоло», в разі перемоги команда Стефано Піолі гарантує собі золото чемпіонату Італії. Вперше за 11 років.
Володимир Кириченко
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Мілан Дивок Орігі Ліверпуль

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