Ротань: «У молодіжній збірній з'являться нові імена, без цього ніяк»
Форвард «Шахтаря» й іще один гравець приєднаються до молодіжної збірної України
Ротань отримає в своє розпорядження 25 футболістів
19:27
Руслан Ротань / Фото - УАФ
На даний момент в таборі молодіжної збірної України знаходяться 23 гравці. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Наступного тижня до збору приєднаються ще два футболісти. це півзахисник Іван Желізко і нападник Богдан Вьюннік.
підопічні Руслана Ротаня готуються до вирішальних матчів відбору до Євро-2023. Команді чекають зустрічі з Фарерськими островами, Північної Македонії, Франції та Вірменії.
раніше була оголошено склад «синьо-жовтих» на збір.
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