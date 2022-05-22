Форвард «Шахтаря» й іще один гравець приєднаються до молодіжної збірної України

Ротань отримає в своє розпорядження 25 футболістів

Руслан Ротань / Фото - УАФ

На даний момент в таборі молодіжної збірної України знаходяться 23 гравці. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Наступного тижня до збору приєднаються ще два футболісти. це півзахисник Іван Желізко і нападник Богдан Вьюннік.

підопічні Руслана Ротаня готуються до вирішальних матчів відбору до Євро-2023. Команді чекають зустрічі з Фарерськими островами, Північної Македонії, Франції та Вірменії.

раніше була оголошено склад «синьо-жовтих» на збір.