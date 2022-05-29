Модріч: «Не буду робити так, як Мбаппе»
Футболісти з Хорватії 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів
Вражаюче досягнення для не найбільш футбольної країни
16:29
Хорватські футболісти 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів. Про це повідомляє Opta.
2013 - Маріо Манджукич
2014 року - Лука Модріч
2015 - Іван Ракітіч
2016 - Лука Модріч і Матео Ковачіч
2017 - Лука Модріч і Матео Ковачіч
2018 - Лука Модріч і Матео Ковачіч
2019 - Дії Ловрен
2020 - Іван Перішич
2021 - Матео Ковачіч
2022 - Лука Модріч
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