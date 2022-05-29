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Футболісти з Хорватії 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів

Вражаюче досягнення для не найбільш футбольної країни
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
16:29
Футболісти з Хорватії 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів

Хорватські футболісти 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів. Про це повідомляє Opta.

2013 - Маріо Манджукич

2014 року - Лука Модріч

2015 - Іван Ракітіч

2016 - Лука Модріч і Матео Ковачіч

2017 - Лука Модріч і Матео Ковачіч

2018 - Лука Модріч і Матео Ковачіч

2019 - Дії Ловрен

2020 - Іван Перішич

2021 - Матео Ковачіч

2022 - Лука Модріч

Найжорсткіший коментар в історії футболу. Як «тато» Поворознюк працював на фіналі ЛЧ.

Петро Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Лука Модріч

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