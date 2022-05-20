«Гамбург» мінімально здолав «Герту» в першому стиковому матчі за право грати в Бундеслізі
«Городяни» після тривалої відсутності можуть повернутися до еліти німецького футболу
07:28
«Герта» – «Гамбург» / Фото - newsrnd«Герта» в домашніх стінах зустрілася з «Гамбургом» в рамках першого стикового матчу Бундесліги.
Гра пройшла на стадіоні «Олімпіаштадіон» в Берліні. Вона завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.
Єдиний м'яч на 57-й хвилині матчу забив хавбек «Гамбурга» Людовіт Рейс. Господарі поля намагалися відігратися, проте не змогли зрівняти рахунок.
Бундесліга. Перший перехідною матч
«Герта» - «Гамбург» 0:1
Гол: Рейс, 57
«Герта»: Крістенсен, Пекарік, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Міттельштедт, Сердар (Ріхтер, 70), Штарк (Гехтер, 70), Тузар, Бельфоділь (Маоліда, 80), Волльшлегер (Йоветіч, 46)
«Гамбург»: Хойер, Шонлау, Вушкович, Мухайм, Рор (Карабуе, 59), Мефферт, Рейс, Хайер, Кіттель (Гьямера, 90), Джатта (Кауфманн, 74), Глатцель.
Попередження: Штарк, Тузар, Боята
Гра-відповідь відбудеться 23 травня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівництво «Герти» не бачить перспективи подальшої співпраці з діючим головним тренером Феліксом Магатом.
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