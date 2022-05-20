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«Гамбург» мінімально здолав «Герту» в першому стиковому матчі за право грати в Бундеслізі

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Футбол Бундесліга
07:28
«Гамбург» мінімально здолав «Герту» в першому стиковому матчі за право грати в Бундеслізі
«Герта» – «Гамбург» / Фото - newsrnd
«Герта» в домашніх стінах зустрілася з «Гамбургом» в рамках першого стикового матчу Бундесліги. 

Гра пройшла на стадіоні «Олімпіаштадіон» в Берліні. Вона завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0. 

Єдиний м'яч на 57-й хвилині матчу забив хавбек «Гамбурга» Людовіт Рейс. Господарі поля намагалися відігратися, проте не змогли зрівняти рахунок.
Бундесліга. Перший перехідною матч

«Герта» - «Гамбург» 0:1 

Гол: Рейс, 57

«Герта»: Крістенсен, Пекарік, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Міттельштедт, Сердар (Ріхтер, 70), Штарк (Гехтер, 70), Тузар, Бельфоділь (Маоліда, 80), Волльшлегер (Йоветіч, 46)

«Гамбург»: Хойер, Шонлау, Вушкович, Мухайм, Рор (Карабуе, 59), Мефферт, Рейс, Хайер, Кіттель (Гьямера, 90), Джатта (Кауфманн, 74), Глатцель.

Попередження: Штарк, Тузар, Боята 

Гра-відповідь відбудеться 23 травня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівництво «Герти» не бачить перспективи подальшої співпраці з діючим головним тренером Феліксом Магатом
Володимир Кириченко
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Новини: Футбол

«Гамбург» мінімально здолав «Герту» в першому стиковому матчі за право грати в Бундеслізі
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