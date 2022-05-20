«Гамбург» мінімально здолав «Герту» в першому стиковому матчі за право грати в Бундеслізі

«Городяни» після тривалої відсутності можуть повернутися до еліти німецького футболу

«Герта» – «Гамбург» / Фото - newsrnd

«Герта» в домашніх стінах зустрілася з «Гамбургом» в рамках першого стикового матчу Бундесліги.Гра пройшла на стадіоні «Олімпіаштадіон» в Берліні. Вона завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.Єдиний м'яч на 57-й хвилині матчу забив хавбек «Гамбурга». Господарі поля намагалися відігратися, проте не змогли зрівняти рахунок.«Герта» -0:1: Рейс, 57: Крістенсен, Пекарік, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Міттельштедт, Сердар (Ріхтер, 70), Штарк (Гехтер, 70), Тузар, Бельфоділь (Маоліда, 80), Волльшлегер (Йоветіч, 46): Хойер, Шонлау, Вушкович, Мухайм, Рор (Карабуе, 59), Мефферт, Рейс, Хайер, Кіттель (Гьямера, 90), Джатта (Кауфманн, 74), Глатцель.: Штарк, Тузар, БоятаГра-відповідь відбудеться 23 травня.Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівництво «Герти» не бачить перспективи подальшої співпраці з діючим головним тренером