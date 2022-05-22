Гасперіні: «Я завжди буду вдячний «Аталанті». Якщо клуб захоче розійтися, то прийму це без суперечок»

Головний тренер «Аталанти» Джан П’єро Гасперіні припустив, що може покинути клуб по завершенню сезону:

На жаль, матч з «Емполі» став відображенням другої половини. Ми створили багато моментів, але не реалізували їх.

Я дуже люблю це місто і цей клуб. Зараз ми сядемо і поговоримо, оскільки поки що у нас не було часу для цього.

В клубній ієрархії відбилися певні зміни з приходом нових людей. Нам потрібно обговорити наші ідеї і подивитися, що робити далі.

Я завжди буду вдячний клубу. Якщо вони захочуть розійтися, то я прийму це без суперечок. Найголовніше – дійти до спільного знаменника і погодитися на тому, що робити далі. Якщо ми дивимося в одному напрямку, то можемо почати з початку з новою мотивацією і новими планами».