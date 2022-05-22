Гасперіні: «Я завжди буду вдячний «Аталанті». Якщо клуб захоче розійтися, то прийму це без суперечок»
Головний тренер «Аталанти» Джан П’єро Гасперіні припустив, що може покинути клуб по завершенню сезону:
«Це був сезон з двох різних частин. Перша половина була позитивною, незважаючи на те, що ми не змогли вийти в плей-оф Ліги чемпіонів. В другій половині нам не вистачало результатів, але ми добре грали.
На жаль, матч з «Емполі» став відображенням другої половини. Ми створили багато моментів, але не реалізували їх.
Я дуже люблю це місто і цей клуб. Зараз ми сядемо і поговоримо, оскільки поки що у нас не було часу для цього.
В клубній ієрархії відбилися певні зміни з приходом нових людей. Нам потрібно обговорити наші ідеї і подивитися, що робити далі.
Я завжди буду вдячний клубу. Якщо вони захочуть розійтися, то я прийму це без суперечок. Найголовніше – дійти до спільного знаменника і погодитися на тому, що робити далі. Якщо ми дивимося в одному напрямку, то можемо почати з початку з новою мотивацією і новими планами».
Нагадаємо, «Аталанта» не зуміла кваліфікуватися до єврокубків наступного сезону.
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