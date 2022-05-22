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Гендиректор «Аталанти»: «Ми на 100% продовжимо працювати з Гасперіні»

Антоніо Перкассі нагадав, що раніше просто залишитися у Серії А вже було досягненням
Футбол Серія А
11:57
Гендиректор «Аталанти»: «Ми на 100% продовжимо працювати з Гасперіні»

Генеральний директор «Аталанти» Антоніо Перкассі відреагував на сумніви головного тренера Джан П’єро Гасперіні і заявив, що клуб не планує його змінювати, незважаючи на те, що команда не змогла кваліфікуватися до єврокубків:

«Ми на 100% продовжимо працювати з Гасперіні. Ми маємо спочатку сконцентруватися на простих речах і пам’ятати слова мого батька, котрі він казав перед початком кожного сезону: «Найголовніше набрати 40 очок і залишитися в Серії А. Все решта – вже позитивний результат».

Останні три сезони «Аталанта» фінішувала третьою в Серії А і, відповідно, кваліфікувалася до Ліги чемпіонів. В зону єврокубків «богиня» потрапляла останні п’ять кампаній.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Аталанта Джан П'єро Гасперіні

Коментарі 2

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22 травня 2022р. 13:36
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22 травня 2022р. 13:36
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