Гендиректор «Аталанти»: «Ми на 100% продовжимо працювати з Гасперіні»

Антоніо Перкассі нагадав, що раніше просто залишитися у Серії А вже було досягненням

Генеральний директор «Аталанти» Антоніо Перкассі відреагував на сумніви головного тренера Джан П’єро Гасперіні і заявив, що клуб не планує його змінювати, незважаючи на те, що команда не змогла кваліфікуватися до єврокубків:

«Ми на 100% продовжимо працювати з Гасперіні. Ми маємо спочатку сконцентруватися на простих речах і пам’ятати слова мого батька, котрі він казав перед початком кожного сезону: «Найголовніше набрати 40 очок і залишитися в Серії А. Все решта – вже позитивний результат».

Останні три сезони «Аталанта» фінішувала третьою в Серії А і, відповідно, кваліфікувалася до Ліги чемпіонів. В зону єврокубків «богиня» потрапляла останні п’ять кампаній.