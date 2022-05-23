«Герта» зробила камбек у другому матчі плей-офф з «Гамбургом» і залишилася в Бундеслізі

«Городяни» знову гратимуть в другому дивізіоні

Фото - ФК Герта

У другому матчі плей-офф за місце в Бундеслізі «Герта» на виїзді переграла «Гамбург».

Перша зустріч завершилася з рахунком 1: 0 на користь «городян». Однак у відповідь грі столичний клуб зумів зробити камбек.

У самому дебюті матчі забив Боята. А після перерви платтенхардт подвоїв перевагу берлінців і подарував перемогу в двухматчевом протистоянні.

«Герта» здолала суперника з рахунком 2: 1 за сумою двох зустрічей і залишилася в Бундеслізі.

Бундесліга. Плей-офф, матч-відповідь

«Гамбург» - «Герта» 0: 2

Голи: Боята, 4, Платтенхардт, 63

«Гамбург»: Хойер, Шонлау, Вушкович, Мухайм, Рор (Вагноман, 58), Мефферт, Рейс, Хайер (Гьямера, 82), Кіттель, Джатта (Кауфманн, 74), Глатцель.

«Герта»: Крістенсен, Пекарік, Боята, Кемпф, Платтенхардт (Бьеркан, 81), Тузар, Сердар (Штарк, 85), Боатенг (Дарида, 89), Аскасібар, Йоветич, Бельфоділь (Маоліда, 82).

Попередження: Боатенг, Йоветіч, Тузар

Вилучення: Тузар