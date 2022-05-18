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Гол Гармаша приніс Україні нічию з «Рієкою»

Команда Петракова провела менш яскравий поєдинок, ніж з «Емполі»
Футбол Збірна України
20:59
Гол Гармаша приніс Україні нічию з «Рієкою»

У другому товариському матчі за два дні збірна України зіграла внічию з «Рієкою».

Рахунок на 24-й хвилині відкрив Денис Гармаш, А через 13 хвилин господарі поля зрівняли його.

Другий тайм не подарував нам забитих м'ячів, все завершилося світової.

Нагадаємо, вчора збірна України в товариському матчі переграла «Емполі» (3: 1).

Товариський матч

«Рієка - збірна України 1: 1

голи: Дрміч, 37 - Гармаш, 24

 

Петро Приходько
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