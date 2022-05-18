Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Гол Гармаша приніс Україні нічию з «Рієкою»
Команда Петракова провела менш яскравий поєдинок, ніж з «Емполі»
20:59
У другому товариському матчі за два дні збірна України зіграла внічию з «Рієкою».
Рахунок на 24-й хвилині відкрив Денис Гармаш, А через 13 хвилин господарі поля зрівняли його.
Другий тайм не подарував нам забитих м'ячів, все завершилося світової.
Нагадаємо, вчора збірна України в товариському матчі переграла «Емполі» (3: 1).
Товариський матч
«Рієка - збірна України 1: 1
голи: Дрміч, 37 - Гармаш, 24
Коментарі 0