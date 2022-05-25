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Гол Миколенка визнаний кращим у сезоні «Евертона»

Це поки єдиний забитий м'яч українця за англійський клуб
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19:12
Гол Миколенка визнаний кращим у сезоні «Евертона»
Віталій Миколенко / Фото - Эвертон

Травневий гол захисника Віталія Миколенка визнаний кращим м'ячем «Евертона» в сезоні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Взяття воріт сталося в матчі проти «Лестера» (2:1). Для українця це був дебютний гол за клуб.

Відзначимо, що найкращим гравцем «Евертона» став голкіпер Джордан Пікфорд. Кращим молодим футболістом визнаний Ентоні Гордон.

Сергій Стаднюк
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Віталій Міколенко Евертон

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