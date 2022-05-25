Міколенко: «Руки тряслися - так був радий всіх бачити»
Гол Миколенка визнаний кращим у сезоні «Евертона»
Це поки єдиний забитий м'яч українця за англійський клуб
Віталій Миколенко / Фото - Эвертон
Травневий гол захисника Віталія Миколенка визнаний кращим м'ячем «Евертона» в сезоні. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Взяття воріт сталося в матчі проти «Лестера» (2:1). Для українця це був дебютний гол за клуб.
@ JPickford1- Everton (@ Everton) May 25, 2022
@ anthonygordon
Vitalii Mykolenko
A huge congrats, lads! pic.twitter.com/8Q0PT5xwij
Відзначимо, що найкращим гравцем «Евертона» став голкіпер Джордан Пікфорд. Кращим молодим футболістом визнаний Ентоні Гордон.
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