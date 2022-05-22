Кендзера: «При Луческу зростання всіх футболістів пішло вгору»
Гравець «Динамо» забив за тимчасовий клуб і став чемпіоном країни
Кендзера відзначився після метушні в штрафному майданчику
18:58
Захисник «Динамо» Томаш Кендзера забив дебютний м'яч за «Лех» в матчі, який вже нічого не значив, так як команда з Познані стала достроковим чемпіоном Польщі.
Кендзера відзначився голом у воротах «Заглембе» (2: 1).
Mistrzowie rozpoczynają strzelanie!- CANAL + SPORT (@ CANALPLUS_SPORT) May 21, 2022
Tomasz Kędziora trafia do siatki jako pierwszy w dzisiejszej MULTILIDZE +!
Ostatnią kolejkę możecie śledzić w CANAL + SPORT i CANAL + Online: https://t.co/HiEKYSq4SL pic.twitter.com/kgphkHLS3e
Нагадаємо, Кендзера перейшов в «Лех» після початку війни росії і України. Влітку поляк повинен повернутися в «Динамо».
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