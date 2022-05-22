Гравець «Динамо» забив за тимчасовий клуб і став чемпіоном країни

Кендзера відзначився після метушні в штрафному майданчику

Захисник «Динамо» Томаш Кендзера забив дебютний м'яч за «Лех» в матчі, який вже нічого не значив, так як команда з Познані стала достроковим чемпіоном Польщі.

Кендзера відзначився голом у воротах «Заглембе» (2: 1).

Mistrzowie rozpoczynają strzelanie!



Tomasz Kędziora trafia do siatki jako pierwszy w dzisiejszej MULTILIDZE +!



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Нагадаємо, Кендзера перейшов в «Лех» після початку війни росії і України. Влітку поляк повинен повернутися в «Динамо».