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Гравець «Динамо» забив за тимчасовий клуб і став чемпіоном країни

Кендзера відзначився після метушні в штрафному майданчику
Футбол Футбол в Європі
18:58
Гравець «Динамо» забив за тимчасовий клуб і став чемпіоном країни

Захисник «Динамо» Томаш Кендзера забив дебютний м'яч за «Лех» в матчі, який вже нічого не значив, так як команда з Познані стала достроковим чемпіоном Польщі.

Кендзера відзначився голом у воротах «Заглембе» (2: 1).

Нагадаємо, Кендзера перейшов в «Лех» після початку війни росії і України. Влітку поляк повинен повернутися в «Динамо».

Петро Приходько
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Теги

Томаш Кендзера Лех Динамо Київ

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