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Гравець «Вереса»: «Клуби в єврокубках отримають 50 млн, і якщо вони 10 % пожертвують іншим клубам - цього вистачить для проведення УПЛ в Туреччині»

Махнев зазначив, що в Україні проводити чемпіонат не захочуть самі гравці
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:56
Гравець «Вереса»: «Клуби в єврокубках отримають 50 млн, і якщо вони 10 % пожертвують іншим клубам - цього вистачить для проведення УПЛ в Туреччині»

Захисник «Вереса» Дмитро Махнев в ефірі YouTube-канал Трендець висловився про проведення наступного чемпіонату України.

«Не бачу сенсу грати на заході України, коли йдуть бойові дії і літають ракети. Не бачу, як це зробити. Якщо подумати адекватно, ніхто не дасть ніяких гарантій безпеки. Ми можемо просто не погодитися грати в таких умовах.

Виїзд до Туреччини бачу найоптимальнішим варіантом, але є дуже багато нюансів, які потребують доопрацювання. У плані того, що клуби будуть жити в готелях, оскільки на це також можуть не всі погодитися.

У плані клубних фінансів, думаю, можна вирішити. Як розумію, Туреччина може бути навіть дешевше, ніж захід України.

Клуби, які беруть участь в єврокубках, на всіх отримають 50 млн, як я розумію. І якщо вони хоча б по 10 % від загальної суми пожертвують іншим клубам - цього вистачить для проведення чемпіонату в Туреччині».

Нагадаємо, раніше про необхідність проведення сезону УПЛ висловився Віктор Леоненко.

Карен Агабекян
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