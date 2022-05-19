Гравець «Вереса»: «Клуби в єврокубках отримають 50 млн, і якщо вони 10 % пожертвують іншим клубам - цього вистачить для проведення УПЛ в Туреччині»

Захисник «Вереса» Дмитро Махнев в ефірі YouTube-канал Трендець висловився про проведення наступного чемпіонату України.

Виїзд до Туреччини бачу найоптимальнішим варіантом, але є дуже багато нюансів, які потребують доопрацювання. У плані того, що клуби будуть жити в готелях, оскільки на це також можуть не всі погодитися.

У плані клубних фінансів, думаю, можна вирішити. Як розумію, Туреччина може бути навіть дешевше, ніж захід України.

Клуби, які беруть участь в єврокубках, на всіх отримають 50 млн, як я розумію. І якщо вони хоча б по 10 % від загальної суми пожертвують іншим клубам - цього вистачить для проведення чемпіонату в Туреччині».