Гвардіола: «АПЛ виграти складніше, ніж ЛЧ»

Головний тренер «Манчестер Сіті» хосеп Гвардіола порівняв перемогу в АПЛ і ЛЧ. його цитує ВВС.

Це не одна гра, як в Кубку Англії, потрібна злагоджена команда.

Я не кажу, що Ліга чемпіонів не важлива. Ми хотіли б грати в Парижі на наступному тижні.

Виграти 38 матчів або 6 - 7 - це різні речі. Це приємно. Ми близькі до цього ».