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Гвардіола: «АПЛ виграти складніше, ніж ЛЧ»

Наставник «Манчестер Сіті» порівняв перемогу в двох турнірах
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
13:33
Гвардіола: «АПЛ виграти складніше, ніж ЛЧ»

Головний тренер «Манчестер Сіті» хосеп Гвардіола порівняв перемогу в АПЛ і ЛЧ. його цитує ВВС.

«АПЛ виграти складніше, ніж ЛЧ. Багато тижнів, багато матчів, боротьба з травмами, різні ситуації. Ми досягли успіху в останні кілька років.

Це не одна гра, як в Кубку Англії, потрібна злагоджена команда.

Я не кажу, що Ліга чемпіонів не важлива. Ми хотіли б грати в Парижі на наступному тижні.

Виграти 38 матчів або 6 - 7 - це різні речі. Це приємно. Ми близькі до цього ».

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» вилетів з Ліги чемпіонів, але дуже близький до перемоги в АПЛ.

Петро Приходько
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Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті

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