Гвардіола погодився на матч «Динамо» – «Манчестер Сіті», але не найближчим часом
Гвардіола: «АПЛ виграти складніше, ніж ЛЧ»
Наставник «Манчестер Сіті» порівняв перемогу в двох турнірах
Головний тренер «Манчестер Сіті» хосеп Гвардіола порівняв перемогу в АПЛ і ЛЧ. його цитує ВВС.
«АПЛ виграти складніше, ніж ЛЧ. Багато тижнів, багато матчів, боротьба з травмами, різні ситуації. Ми досягли успіху в останні кілька років.
Це не одна гра, як в Кубку Англії, потрібна злагоджена команда.
Я не кажу, що Ліга чемпіонів не важлива. Ми хотіли б грати в Парижі на наступному тижні.
Виграти 38 матчів або 6 - 7 - це різні речі. Це приємно. Ми близькі до цього ».
Нагадаємо, «Манчестер Сіті» вилетів з Ліги чемпіонів, але дуже близький до перемоги в АПЛ.
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