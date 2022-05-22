Гвардіола: «Буде чудово стати чемпіонами в чотирьох з п’яти сезонів. Раніше так міг лише «Юнайтед» Фергюсона»

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола дав зрозуміти, що його команда близька за рівнем до «Манчестеру Юнайтед» епохи сера Алекса Фергюсона:

Звісно, буде чудово стати чемпіонами в чотирьох з п’яти сезонів. Коли я приїхав, то люди говорили, що Прем’єр-ліга дуже складна, конкурентна, що кожен сезон тут новий чемпіон.

Лише сер Алекс Фергюсон з «Юнайтед» міг виграти чотири сезони з п’яти. Коли подібне відбувається, можна зрозуміти силу команди «Юнайтед» в той період часу, як їм вдавалося це так багато разів.

Ми близькі до того, щоб стати частиною цього і ми намагатимемося це зробити».