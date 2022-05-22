Клопп: «Ми там, де ми є. Давайте просто завершимо сезон на висоті»
Гвардіола: «Буде чудово стати чемпіонами в чотирьох з п’яти сезонів. Раніше так міг лише «Юнайтед» Фергюсона»
Тренер «Ман Сіті» – про клас власної команди
Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола дав зрозуміти, що його команда близька за рівнем до «Манчестеру Юнайтед» епохи сера Алекса Фергюсона:
«Те, де ми зараз, це наслідок того, що було в минулому. В другий рік, коли ми перемогли, набравши 100 очок, багато роботи було пророблено в перший рік, коли ми не перемогли.
Звісно, буде чудово стати чемпіонами в чотирьох з п’яти сезонів. Коли я приїхав, то люди говорили, що Прем’єр-ліга дуже складна, конкурентна, що кожен сезон тут новий чемпіон.
Лише сер Алекс Фергюсон з «Юнайтед» міг виграти чотири сезони з п’яти. Коли подібне відбувається, можна зрозуміти силу команди «Юнайтед» в той період часу, як їм вдавалося це так багато разів.
Ми близькі до того, щоб стати частиною цього і ми намагатимемося це зробити».
Також Гвардіола знову нагадав, що на його думку перемогти в чемпіонаті Англії важче, ніж в Лізі чемпіонів.
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