Гвардіола погодився на матч «Динамо» – «Манчестер Сіті», але не найближчим часом

Зараз у «городян» занадто щільний графік

Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» може провести благодійний матч з «Манчестер Сіті». Про це пише Gazeta Sporturilor з посиланням на слова головного тренера «біло-синіх» Мірчі Луческу.

Так, румунський фахівець зв'язався з колегою Хосепом Гвардіолою через екс-підопічного Фернандіньо. Іспанець погодився допомогти киянам.

Однак матч не може бути зіграний найближчим часом через щільний графік «городян». При цьому тренер пообіцяв організувати зустріч, як тільки це стане можливим.

раніше Луческу заявив, що трансфер Міколенко врятував бюджет «Динамо».