Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Гвардіола роздягнувся догола в роздягальні «Ман Сіті» під час святкування чемпіонства. Відео
Тренер не стримував емоцій
«Манчестер Сіті» другий рік поспіль став чемпіоном Англії. Після фінального свистка в матчі з «Астон Віллою» (3: 2) святкування перенеслося в роздягальню.
Головний тренер «городян» хосеп Гвардіола емоцій не стримував, і вирішив роздягнутися догола.
Guardiola gets half-naked to mark 11th Man City Premier League Trophies pic.twitter.com/93BHvqB6M8- Random Post (@ MobileRandom_) May 22, 2022
Нагадаємо, першим трофей АПЛ підняв Олександр Зінченко з українським прапором.
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