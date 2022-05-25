40-річний Ібрагімович готовий продовжити контракт з «Міланом»
Ібрагімович через операцію пропустить 7-8 місяців
Незважаючи на це, Златан хоче підписати новий контракт з «Міланом»
Зірковому 40-річному форварду «Мілана» Златану Ібрагімовичу зробили операцію на коліні, через яку він пропустить 7-8 місяців.
Відомо, що оперували шведа в Ліоні.
У Ібрагімовича 30 червня завершується контракт з «Міланом» і швед хоче його продовжити.
У нинішньому сезоні Ібрагімович провів 23 матчі в Серії А, забивши 8 м'ячів і зробивши 3 асисти.
Нагадаємо, раніше «Мілан» вперше за 11 років став чемпіоном Італії.
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