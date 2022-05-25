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Ібрагімович через операцію пропустить 7-8 місяців

Незважаючи на це, Златан хоче підписати новий контракт з «Міланом»
Футбол Серія А
17:52
Ібрагімович через операцію пропустить 7-8 місяців

Зірковому 40-річному форварду «Мілана» Златану Ібрагімовичу зробили операцію на коліні, через яку він пропустить 7-8 місяців.

Відомо, що оперували шведа в Ліоні.

У Ібрагімовича 30 червня завершується контракт з «Міланом» і швед хоче його продовжити.

У нинішньому сезоні Ібрагімович провів 23 матчі в Серії А, забивши 8 м'ячів і зробивши 3 асисти.

Нагадаємо, раніше «Мілан» вперше за 11 років став чемпіоном Італії.


Карен Агабекян
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Златан Ібрагімович Мілан

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