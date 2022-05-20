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Ібрагімович не допоможе Швеції в Лізі націй. Швед відмовився від виклику в збірну

Нападник «Мілана» назвав причину такого рішення
Футбол Футбол в Європі
11:58
Ібрагімович не допоможе Швеції в Лізі націй. Швед відмовився від виклику в збірну
Златан Ібрагімович / Фото - sportingnews
Форвард «Мілана» Златан Ібрагімович не приїде до табору збірної Швеції. Про це повідомляє Football-Italia.

40-річна зірка футболу не виступатиме в складі національної команди в найближчих матчах Ліги націй.

Відзначається, що форвард відмовився від запрошення до збірної через проблеми зі здоров'ям і ця відмова не вплине на подальшу долю в національній команді.

У поточному сезоні Ібрагімович зіграв 22 матчі, в яких забив вісім голів і віддав три результативних передачі.

Нагадаємо, в червні Швеція проведе поєдинки Ліги націй проти збірних Словенії, Сербії, а також дві зустрічі з Норвегією.

Напередодні помер відомий футбольний агент Міно Райола, який вів справи Златана.
Володимир Кириченко
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Теги

Златан Ібрагімович збірна Швеції (футбол)

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