Ібрагімович готовий залишитися в «Мілані» ще на рік
Ібрагімович не допоможе Швеції в Лізі націй. Швед відмовився від виклику в збірну
Нападник «Мілана» назвав причину такого рішення
11:58
Златан Ібрагімович / Фото - sportingnewsФорвард «Мілана» Златан Ібрагімович не приїде до табору збірної Швеції. Про це повідомляє Football-Italia.
40-річна зірка футболу не виступатиме в складі національної команди в найближчих матчах Ліги націй.
Відзначається, що форвард відмовився від запрошення до збірної через проблеми зі здоров'ям і ця відмова не вплине на подальшу долю в національній команді.
У поточному сезоні Ібрагімович зіграв 22 матчі, в яких забив вісім голів і віддав три результативних передачі.
Нагадаємо, в червні Швеція проведе поєдинки Ліги націй проти збірних Словенії, Сербії, а також дві зустрічі з Норвегією.
Напередодні помер відомий футбольний агент Міно Райола, який вів справи Златана.
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