Ігнатенко заявив про себе в «Бордо» і отримав дебютний виклик до збірної України
Ігнатенко увійшов до списку з десяти гравців «Бордо», яких клуб хоче зберегти
Раніше жірондінци вилетіли з Ліги 1
Данило Ігнатенко / Фото - ФК Бордо
Після вильоту з Ліги 1 керівництво «Бордо» склало список з 10 гравців, яких варто обов'язково зберегти. Про це повідомляє 20 Minutes.
За інформацією джерела, в нього входить і українець Данило Ігнатенко. Півзахисник виступає за жирондинців на правах оренди.
Поточна угода діє до 30 червня. «Бордо» може або продовжити оренду, або викупити контракт.
Відзначимо, Ігнатенко відзначився асистом в заключному матчі сезону.
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