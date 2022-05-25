Ігнатенко увійшов до списку з десяти гравців «Бордо», яких клуб хоче зберегти

Раніше жірондінци вилетіли з Ліги 1

Данило Ігнатенко / Фото - ФК Бордо

Після вильоту з Ліги 1 керівництво «Бордо» склало список з 10 гравців, яких варто обов'язково зберегти. Про це повідомляє 20 Minutes.

За інформацією джерела, в нього входить і українець Данило Ігнатенко. Півзахисник виступає за жирондинців на правах оренди.

Поточна угода діє до 30 червня. «Бордо» може або продовжити оренду, або викупити контракт.

Відзначимо, Ігнатенко відзначився асистом в заключному матчі сезону.