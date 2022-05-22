Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:50
Телемагазин
14:30
Стронгмен. Етап кубку Європи. Кропивницький

Ігнатенко заявив про себе в «Бордо» і отримав дебютний виклик до збірної України

Руслан Маліновський приїде в розташування національної команди в той самий день
Футбол Ліга 1
13:14
Ігнатенко заявив про себе в «Бордо» і отримав дебютний виклик до збірної України

Півзахисник «Шахтаря» Данило Ігнатенко, який другу половину сезону провів у «Бордо», отримав дебютний виклик до національної збірної України. Про це повідомляє Ігор Бурбас.

22 травня він разом з Русланом Маліновським має приєднатися до команди Олександра Петракова на зборі у Словенії. Там збірна готується до стикового матчу проти Шотландії в рамках відбору на чемпіонат світу-2022. Гра відбудеться 1 червня.

В Лізі 1 Ігнатенко оформив 3 асисти в 11 матчах. Щоправда, це не допомогло «Бордо» уникнути вильоту до Ліги 2.

В свою чергу, Маліновський забив 6 м’ячів і віддав 4 гольові передачі в 30 поєдинках Серії А. «Аталанта» так і не змогла пробитися до єврокубків.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підкреслив, що вихід на чемпіонат світу стане ковтком свіжого повітря для всієї країни.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Стало відомо що Мбаппе написав Флорентіно Пересу, коли відмовив Реалу
Стало відомо що Мбаппе написав Флорентіно Пересу, коли відмовив Реалу
Ліга 1
15:04
Юрій Максимов: «Все життя розмовляв російською. А зараз хочу тільки українською»
Юрій Максимов: «Все життя розмовляв російською. А зараз хочу тільки українською»
Українська Прем'єр-ліга
14:36
«Динамо» планує провести благодійний матч в США
«Динамо» планує провести благодійний матч в США
Українська Прем'єр-ліга
14:09
Зідана не буде серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ
Зідана не буде серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ
Ліга 1
13:35
Ігнатенко заявив про себе в «Бордо» і отримав дебютний виклик до збірної України
Ігнатенко заявив про себе в «Бордо» і отримав дебютний виклик до збірної України
Ліга 1
13:14
Гвардіола: «Буде чудово стати чемпіонами в чотирьох з п’яти сезонів. Раніше так міг лише «Юнайтед» Фергюсона»
Гвардіола: «Буде чудово стати чемпіонами в чотирьох з п’яти сезонів. Раніше так міг лише «Юнайтед» Фергюсона»
Англійська Прем'єр-ліга
12:25
Гендиректор «Аталанти»: «Ми на 100% продовжимо працювати з Гасперіні»
Гендиректор «Аталанти»: «Ми на 100% продовжимо працювати з Гасперіні»
Серія А
11:57
Трансфер Соломона в «Фулгем» зірвався
Трансфер Соломона в «Фулгем» зірвався
Українська Прем'єр-ліга
11:23
Тедеско – про перший в історії «Лейпцигу» трофей: «Нам потрібно кілька днів, щоб прийняти це»
Тедеско – про перший в історії «Лейпцигу» трофей: «Нам потрібно кілька днів, щоб прийняти це»
Бундесліга
11:02
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15
Всі новини