Ігнатенко заявив про себе в «Бордо» і отримав дебютний виклик до збірної України

Руслан Маліновський приїде в розташування національної команди в той самий день

Півзахисник «Шахтаря» Данило Ігнатенко, який другу половину сезону провів у «Бордо», отримав дебютний виклик до національної збірної України. Про це повідомляє Ігор Бурбас.

22 травня він разом з Русланом Маліновським має приєднатися до команди Олександра Петракова на зборі у Словенії. Там збірна готується до стикового матчу проти Шотландії в рамках відбору на чемпіонат світу-2022. Гра відбудеться 1 червня.

В Лізі 1 Ігнатенко оформив 3 асисти в 11 матчах. Щоправда, це не допомогло «Бордо» уникнути вильоту до Ліги 2.

В свою чергу, Маліновський забив 6 м’ячів і віддав 4 гольові передачі в 30 поєдинках Серії А. «Аталанта» так і не змогла пробитися до єврокубків.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підкреслив, що вихід на чемпіонат світу стане ковтком свіжого повітря для всієї країни.