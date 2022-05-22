«Інтер» готовий продати Бастоні. В ньому зацікавлені дві команди з АПЛ

Названа сума за яку нерадзуррі готові відпустити захисника

Чинні чемпіони Італії «Інтер» готові продати свого центрального захисника Алессандро Бастоні. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

23-річний італієць може покинути команду, але не менш ніж за 60 мільйонів євро. Наразі інтерес до нього проявляють два клуби АПЛ.

Бастоні – основний центральний захисник «Інтера», який приєднався до клубу в 2017 році з «Аталанти» за трішки більш ніж 30 мільйонів євро.

Також Скіра повідомляє, що «Інтер» веде перемовини про продовження контракту з головним тренером Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, «Інтер» до останнього туру претендує на те, щоб захистити титул чемпіона. Однак наразі все в руках «Мілану».