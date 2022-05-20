Мхітарян покине «Рому» влітку
«Інтер» має намір підписати екс-хавбека «Шахтаря»
У 33-річного гравця влітку закінчується контракт з «Ромою»
Генріх Мхітарян / Фото - romapress.net«Інтер» на правах вільного агента бажає підписати контракт з півзахисником «Роми» Генріхом Мхітаряном. Про це в Twitter повідомляє інсайдер Альфредо Педула.
Угода 33-річного гравець збірної Вірменії з римським клубом закінчується влітку і не буде продовжена.
У послугах Мхітаряна особисто зацікавлений наставник «Інтера» Сімоне Індзагі. Він бачить в хавбеку якісну підміну Хакану Чалханоглу.
У поточному сезоні в активі Мхітаряна 5 голів і 9 результативних передач в 43 матчах за «Рому» у всіх турнірах. Він виступає за римський клуб з літа 2020 року.
В турнірній таблиці Серії А «Інтер» набрав 81 очко і на 2 відстає від лідируючого «Мілана» за тур до фінішу чемпіонату. В останньому турі «Мілан» на виїзді грає з «Сассуоло», а «Інтер» приймає «Сампдорію».
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