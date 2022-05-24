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THE FOOTBALL REVIEW

«Інтернасьонал» має намір продовжити оренду захисника «Шахтаря»

Бразильці впевнені, що донецький клуб піде їм на зустріч<br> <br>
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:39
«Інтернасьонал» має намір продовжити оренду захисника «Шахтаря»
Вітао / Фото - shakhtar.com
Боси бразильського «Інтернасьонала» бажають зберегти в складі центрального захисника «Шахтаря» Вітао як мінімум до кінця 2022 року.

Нині у гравця є короткострокова угода з «Інтернасьоналом», яка закінчується 30 червня. Однак в клубі впевнені, що складна ситуація в Україні не дозволить Вітао повернутися в «Шахтар», внаслідок чого його перебування в Бразилії вдасться продовжити до кінця року. Цю ситуацію в інтерв'ю iG вже прокоментував віце-президент «колорадос» Еміліо Папелео.

«У нас дуже хороший підбір захисників. У Вітао є цей контрактний питання через його особливостей у Східній Європі. Я не бачу великих шансів на відновлення чемпіонату в Україні в звичайному режимі, тому розумно припустити, що Вітао може залишитися у нас до кінця року».


Відзначимо, що 22-річний Вітао зіграв 3 матчі за «Інтернасьонал» в поточному розіграші бразильської Серії А, відзначившись 1 забитим м'ячем.

Раніше стало відомо, що хавбек «Шахтаря» Манор Соломон може продовжити кар'єру в одному з лондонських клубів АПЛ.
Володимир Кириченко
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Теги

Вітао Шахтар Донецьк

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