«Інтернасьонал» має намір продовжити оренду захисника «Шахтаря»

Бразильці впевнені, що донецький клуб піде їм на зустріч<br> <br>

Вітао / Фото - shakhtar.com

«У нас дуже хороший підбір захисників. У Вітао є цей контрактний питання через його особливостей у Східній Європі. Я не бачу великих шансів на відновлення чемпіонату в Україні в звичайному режимі, тому розумно припустити, що Вітао може залишитися у нас до кінця року».

Боси бразильського «Інтернасьонала» бажають зберегти в складі центрального захисника «Шахтаря»як мінімум до кінця 2022 року.Нині у гравця є короткострокова угода з «Інтернасьоналом», яка закінчується 30 червня. Однак в клубі впевнені, що складна ситуація в Україні не дозволить Вітао повернутися в «Шахтар», внаслідок чого його перебування в Бразилії вдасться продовжити до кінця року. Цю ситуацію в інтерв'ювже прокоментував віце-президент «колорадос»Відзначимо, що 22-річний Вітао зіграв 3 матчі за «Інтернасьонал» в поточному розіграші бразильської Серії А, відзначившись 1 забитим м'ячем.Раніше стало відомо, що хавбек «Шахтаря»