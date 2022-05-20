Ісмаїлі має намір розірвати угоду з «Шахтарем»

Бразилець хоче залишитися в Європі<br> <br>

Исмаїлі / Фото - Facebook

Лівий захисник «Шахтаря»є одним з небагатьох бразильців донеччан, який ніяк не може розібратися з продовженням своєї кар'єри.Після початку війни в Україні бразилець покинув країну, але потім планувалося, що він візьме участь в складі «Шахтаря» в закордонних благодійних матчах «гірників». Буквально в останній момент захисник вирішив відмовитися від пропозиції і почав шукати нову команду.Як повідомляє, Що Ісмаїлі планує покинути «Шахтар» вільним агентом, розірвавши угоду з клубом, яка розрахована ще на рік.32-річний бразилець не планує повертатися на батьківщину, незважаючи на деякі пропозиції, а хоче залишитися в Європі.Раніше повідомлялося, що інший бразилець