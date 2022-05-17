Качараба: «Думаю, всі в Україні спостерігатимуть за цим циклом збірної. Це дуже важливі матчі»
близько 3 років тому
Захисник «Славії» та збірної України Тарас Качараба в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ прокоментував свій приїзд до лав національної команди.
Як у тебе завершилось у Чехії, щось може тренер побажав?
17 травня підопічні Олександра Петракова зіграють з «Емполі». Початок – о 21.30.
Раніше стало відомо, що троє футболістів київського «Динамо» не готуватимуться у складі збірної України до матчу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.
«Настрій бойовий, позитивний. Дуже радий приєднатися до національної збірної».
Як у тебе завершилось у Чехії, щось може тренер побажав?
«Чехи дуже підтримують Україну на всіх фронтах. Тренер побажав, щоб все пройшло без травм і удачі. Він знає, наскільки важливі ці матчі для України, сказав, що триматиме за нас кулаки».
«Родичі в Україні? Дружина була зі мною увесь час, а мої батьки та дружини знаходяться на Львівщині. Переживаю, це (бомбардування росіян – прим.) дуже жахливо. Не знаю, це, напевно, найгірше, що могло статися у нашій країні. Звичайно, що сильно переживаю за рідних. Спілкуюсь з ними кожного дня, слідкуємо за новинами».
«Матчі? Думаю, всі в Україні спостерігатимуть за цим циклом збірної. Це дуже важливі матчі, сподіваюсь, хлопці віддадуть всі сили на полі для того, щоб виконати поставлені задачі».
«Приїхав до збірної, радий всіх бачити, настрій тільки бойовий».
17 травня підопічні Олександра Петракова зіграють з «Емполі». Початок – о 21.30.
Раніше стало відомо, що троє футболістів київського «Динамо» не готуватимуться у складі збірної України до матчу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти команди Шотландії.
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