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Світовий бокс. Тижневик

Караваєв: «Єдиний можливий з Шотландією, що має бути – перемога»

Захисник збірної України надихнувся подвигами ВСУ
Футбол Збірна України
19:18
Караваєв: «Єдиний можливий з Шотландією, що має бути – перемога»
Олександр Караваєв / Фото - Getty Images

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився в ефірі Футбол NEWS очікуваннями від матчу півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Ми розуміємо, що єдиний результат, який повинен бути в матчі проти Шотландії — це перемога. Ми самі нічого іншого не чекаємо.

Розуміємо, наскільки важливий цей матч, який ми пройшли шлях. Знаємо й бачимо, яка ситуація спіткала нас у цьому році, але наші воїни продемонстрували, наскільки ми сильні духом, наша нація та всі громадяни, які допомагають навіть не на фронті, а волонтерять та вносять допомогу й працюють заради однієї перемоги.

Хочемо й робимо все на тренуваннях, щоб показати впевнений та бажаний результат, які всі від нас чекають», – зазначив Караваєв.

Караваєв також висловився з приводу війни в Україні.

Сергій Стаднюк
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Теги

Олександр Караваєв збірна Шотландії (футбол)

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