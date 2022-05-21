Караваєв: «Єдиний можливий з Шотландією, що має бути – перемога»

Олександр Караваєв / Фото - Getty Images

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився в ефірі Футбол NEWS очікуваннями від матчу півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Розуміємо, наскільки важливий цей матч, який ми пройшли шлях. Знаємо й бачимо, яка ситуація спіткала нас у цьому році, але наші воїни продемонстрували, наскільки ми сильні духом, наша нація та всі громадяни, які допомагають навіть не на фронті, а волонтерять та вносять допомогу й працюють заради однієї перемоги.

Хочемо й робимо все на тренуваннях, щоб показати впевнений та бажаний результат, які всі від нас чекають», – зазначив Караваєв.