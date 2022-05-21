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Караваєв: «Така наша доля - боротися за свої землі»

Захисник «Динамо» до сих пір не розуміє, як таке могло статися
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:00
Караваєв: «Така наша доля - боротися за свої землі»

Захисник «Динамо» і збірної України Олександр Караваєв висловився про війну в Україні.

«Більш-менш втягнулися. Коли день у день проходить, а ти чекаєш, як зазвичай: сніданок, теоретичне заняття, обід, може бути два тренування днем, відновлення. Він проходить, як зазвичай.

Але в будь-якому випадку ти кожен день заходиш і читаєш новини, бачиш фото і відео, це все наганяє печаль, дуже переживаєш і думаєш, як це могло статися. Коли ти бачиш, як наші воїни захищають наші землі, межі, скільки у них мужності і енергії і розумієш, що, напевно, така наша доля, що потрібно боротися за свої землі і наше майбутнє.

Ми бачимо, як все об'єдналися і це надає оптимістичний дух на світле майбутнє »

Раніше Караваєв заявляв, що футболісти нічим не можуть допомогти Україні на фронті.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Олександр Караваєв

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