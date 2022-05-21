Караваєв: «Така наша доля - боротися за свої землі»

Захисник «Динамо» і збірної України Олександр Караваєв висловився про війну в Україні.

Але в будь-якому випадку ти кожен день заходиш і читаєш новини, бачиш фото і відео, це все наганяє печаль, дуже переживаєш і думаєш, як це могло статися. Коли ти бачиш, як наші воїни захищають наші землі, межі, скільки у них мужності і енергії і розумієш, що, напевно, така наша доля, що потрібно боротися за свої землі і наше майбутнє.

Ми бачимо, як все об'єдналися і це надає оптимістичний дух на світле майбутнє »