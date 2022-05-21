Петраков: «Потрапляння на ЧС стало б ковтком повітря в боротьбі України за незалежність»
Караваєв: «Така наша доля - боротися за свої землі»
Захисник «Динамо» до сих пір не розуміє, як таке могло статися
Захисник «Динамо» і збірної України Олександр Караваєв висловився про війну в Україні.
«Більш-менш втягнулися. Коли день у день проходить, а ти чекаєш, як зазвичай: сніданок, теоретичне заняття, обід, може бути два тренування днем, відновлення. Він проходить, як зазвичай.
Але в будь-якому випадку ти кожен день заходиш і читаєш новини, бачиш фото і відео, це все наганяє печаль, дуже переживаєш і думаєш, як це могло статися. Коли ти бачиш, як наші воїни захищають наші землі, межі, скільки у них мужності і енергії і розумієш, що, напевно, така наша доля, що потрібно боротися за свої землі і наше майбутнє.
Ми бачимо, як все об'єдналися і це надає оптимістичний дух на світле майбутнє »
Раніше Караваєв заявляв, що футболісти нічим не можуть допомогти Україні на фронті.
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