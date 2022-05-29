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Хавбек «Реала» – про фінал ЛЧ: «Непроста гра, але Куртуа був неймовірним»
«Ліверпуль» переграв «вершкових» за кількістю ударів у ствір з рахунком 9:1
09:37
Феде Вальверде / Фото - Реал Мадрид
Півзахисник «Реала» Федеріко Вальверде відзначив дії одноклубника Тібо Куртуа у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1:0). Слова хавбека передає прес-служба UEFA.
Це була неймовірна Ліга чемпіонів. І ми змогли вдало завершити свою подорож сьогодні ввечері.
Гра була непростою, проте Куртуа був просто неймовірним. Власне, як і протягом усього сезону.
раніше Куртуа був визнаний кращим гравцем вирішального матчу Ліги чемпіонів.
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