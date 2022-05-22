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Хаві назвав чотирьох гравців, яким сказав готуватися покинути «Барселону»

Один з них став справжнім розчаруванням для каталонського клубу
Футбол Прімера
07:29
Хаві назвав чотирьох гравців, яким сказав готуватися покинути «Барселону»

Головний тренер «Барселони» Хаві назвав чотирьох гравців, які покинуть команду в літнє трансферне вікно. Його слова приводить Sport.es:

«З деякими з них я вже говорив. Йдеться про Мінгесу, Пуча, Умтіті та Брайтвейта. Також це стосується декількох інших гравців. В таких ситуаціях треба бути чесним та відкритим зі своїми підопічними».

А от конкуренти блаугранас «Реал» не змогли підписати Кіліана Мбаппе і тепер не мають плану В.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Барселона (футбол) Хаві

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