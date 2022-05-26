Клопп визнаний кращим тренером сезону в АПЛ
Клопп: «Для нас величезне значення має той факт, що ми вже вигравали ЛЧ»
Але у «Реала» таких перемог більше
Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп висловився про прийдешню зустріч з «Реалом» у фіналі Ліги чемпіонів. його цитує BBC.
«Для нас величезне значення має той факт, що ми теж вигравали ЛЧ. Але ми зіграємо проти команди, більшість футболістів якої брало цей трофей вже тричі. Кроос, думаю, виграв уже три ЛЧ, Модріч теж, Каземіро, Бензема.
Отже, якщо ми зараз в кращій позиції, то в який тоді вони? Їх бажання на максимальному рівні, з нашого боку, воно буде на максимальному рівні. Але краще знати, що ви вже вигравали ЛЧ, ніж ніколи не брали трофей раніше ».
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