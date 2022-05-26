Клопп: «Для нас величезне значення має той факт, що ми вже вигравали ЛЧ»

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп висловився про прийдешню зустріч з «Реалом» у фіналі Ліги чемпіонів. його цитує BBC.

Отже, якщо ми зараз в кращій позиції, то в який тоді вони? Їх бажання на максимальному рівні, з нашого боку, воно буде на максимальному рівні. Але краще знати, що ви вже вигравали ЛЧ, ніж ніколи не брали трофей раніше ».