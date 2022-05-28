Клопп: «Фінал відбудеться. Це саме той меседж, який має отримати росія: життя продовжується, навіть якщо ви намагаєтеся його знищити»

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп вразив на прес-конференції перед фіналом Ліги чемпіонів, коли заявив про особливу важливість матчу проти «Реалу»:

Чи має ця гра якесь особливе значення окрім футбол?

Я з тисячі причин радий, що матч пройде тут, в Парижі. Війна продовжується, ви праві, ми маємо думати про це.

Давайте подивимося на це так, що гра все одно відбудеться, але не в санкт-петербурзі. Напевно, це саме той меседж, який росія має отримати. Життя продовжується, навіть якщо ви намагаєтеся його знищити.

Ми гратимемо цей фінал для всіх людей, не лише для, але й окрім всього іншого, для України. Я впевнений, що там є хтось, хто має змогу подивитися гру. Ми будемо робити це і для вас. 100%.