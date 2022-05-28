Клопп: «Фінал відбудеться. Це саме той меседж, який має отримати росія: життя продовжується, навіть якщо ви намагаєтеся його знищити»
Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп вразив на прес-конференції перед фіналом Ліги чемпіонів, коли заявив про особливу важливість матчу проти «Реалу»:
Чи має ця гра якесь особливе значення окрім футбол?
До того, як ви запитали мене, я був зосереджений виключно на футболі. Я сиджу на прес-конференції і не впевнений, чи ви очікуєте почути від мене політичний меседж, але.
Я з тисячі причин радий, що матч пройде тут, в Парижі. Війна продовжується, ви праві, ми маємо думати про це.
Давайте подивимося на це так, що гра все одно відбудеться, але не в санкт-петербурзі. Напевно, це саме той меседж, який росія має отримати. Життя продовжується, навіть якщо ви намагаєтеся його знищити.
Ми гратимемо цей фінал для всіх людей, не лише для, але й окрім всього іншого, для України. Я впевнений, що там є хтось, хто має змогу подивитися гру. Ми будемо робити це і для вас. 100%.
Нагадаємо, захисник «Ліверпуля» Ендрю Робертсон зізнався, що хотів би бачити Україну на чемпіонаті світу-2022.
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