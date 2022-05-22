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Клопп: «Ми там, де ми є. Давайте просто завершимо сезон на висоті»

«Ліверпуль» може стати чемпіоном Англії
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08:33
Клопп: «Ми там, де ми є. Давайте просто завершимо сезон на висоті»

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп наполягає, що його команді потрібно бути зосередженою перед заключним матчем сезону в АПЛ:

«У нас своя ситуація – ми на повному газу, подивимося, що вийде. Ми ще не виграли цю гру, і в усіх наших розмовах таке: «Треба перемогти, і тоді ми повинні подивитися туди». Ні, ми повинні зіграти 95 неймовірно важких хвилин.

При всьому позитиві перед грою, сподіваюся він буде й під час гри, однак це складний суперник, і я бачив такі ігри раніше, коли одна команда дійсно йде за цим, а потім – 1:0 в інший бік. Тоді вам доведеться з цим розібратися. Все як є, все добре, ми там, де є, а тепер давайте завершимо це все на висоті».

Для перемоги в чемпіонаті Англії «Ліверпулю» необхідно обіграти «Вулвергемптон» і сподіватися на втрату очок «Манчестер Сіті» у грі з «Астон Віллою». Або ж отримати нічию «містян», проте самим перемогти з різницею в сім м’ячів.

Нагадаємо, вже визначився найкращий гравець сезону в АПЛ.

Сергій Лук'яненко
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Ліверпуль Юрген Клопп

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