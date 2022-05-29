Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
08:35
Волейбол. Золота Євроліга 2022

Клопп назвав головну причину поразки «Ліверпуля» у фіналі Ліги чемпіонів

«Червоні» не зуміли «повернути боржок» за 2018 рік
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
07:32
Клопп назвав головну причину поразки «Ліверпуля» у фіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп поділився думкою про причини поразки від «Реалу» (0:1) в фіналі Ліги чемпіонів. Зокрема, він зазначив гру мадридців на контратаках. Німецького коуча цитує прес-служба UEFA:

«Проблема в тому, що коли граєш проти «Реалу», і він обороняється так глибоко, його контратаки смертельно небезпечні. Думаю, сьогодні ми багато робили правильно, але цього виявилося мало. Ми приймаємо поразку.

«Реал» забив гол, а ми цього зробити не зуміли. Це найпростіше пояснення того, що сталося в світі футболу. Звичайно, дуже прикро, але потрібно поставитися до ситуації з повагою».


Нагадаємо, «Ліверпуль» вдруге за чотири роки поступився «Реалу» в фіналі Ліги чемпіонів. У попередній раз це сталося в 2018 році.

Коментар головного тренера «Реалу» Карло Анчелотті.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Юрген Клопп Ліверпуль Реал Мадрид (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

З роками тільки кращий. Бензема став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів
З роками тільки кращий. Бензема став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
08:51
Лунін: «Важливо, щоб не забували про Україну і те, що відбувається»
Лунін: «Важливо, щоб не забували про Україну і те, що відбувається»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
08:27
Лунін став третім українцем-переможцем Ліги чемпіонів
Лунін став третім українцем-переможцем Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
08:01
Куртуа після перемоги в ЛЧ: «Завтра весілля у брата, хочу вибачитися, що пропущу його»
Куртуа після перемоги в ЛЧ: «Завтра весілля у брата, хочу вибачитися, що пропущу його»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
07:46
«Реалу» вистачило одного удару в ствір за 90 хвилин, аби виграти Лігу чемпіонів
«Реалу» вистачило одного удару в ствір за 90 хвилин, аби виграти Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
07:31
Анчелотті: «Ми домоглися того, чого на старті сезону від нас ніхто не очікував»
Анчелотті: «Ми домоглися того, чого на старті сезону від нас ніхто не очікував»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
07:15

Новини: Футбол

З роками тільки кращий. Бензема став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів
З роками тільки кращий. Бензема став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
08:51
Лунін: «Важливо, щоб не забували про Україну і те, що відбувається»
Лунін: «Важливо, щоб не забували про Україну і те, що відбувається»
Ліга чемпіонов UEFA
08:27
Лунін став третім українцем-переможцем Ліги чемпіонів
Лунін став третім українцем-переможцем Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
08:01
Куртуа після перемоги в ЛЧ: «Завтра весілля у брата, хочу вибачитися, що пропущу його»
Куртуа після перемоги в ЛЧ: «Завтра весілля у брата, хочу вибачитися, що пропущу його»
Ліга чемпіонов UEFA
07:46
Клопп назвав головну причину поразки «Ліверпуля» у фіналі Ліги чемпіонів
Клопп назвав головну причину поразки «Ліверпуля» у фіналі Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
07:32
«Реалу» вистачило одного удару в ствір за 90 хвилин, аби виграти Лігу чемпіонів
«Реалу» вистачило одного удару в ствір за 90 хвилин, аби виграти Лігу чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
07:31
Анчелотті: «Ми домоглися того, чого на старті сезону від нас ніхто не очікував»
Анчелотті: «Ми домоглися того, чого на старті сезону від нас ніхто не очікував»
Ліга чемпіонов UEFA
07:15
Справедливо. Став відомий кращий гравець фіналу Ліги чемпіонів
Справедливо. Став відомий кращий гравець фіналу Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
07:00
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини