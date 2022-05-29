Клопп назвав головну причину поразки «Ліверпуля» у фіналі Ліги чемпіонів

«Червоні» не зуміли «повернути боржок» за 2018 рік

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп поділився думкою про причини поразки від «Реалу» (0:1) в фіналі Ліги чемпіонів. Зокрема, він зазначив гру мадридців на контратаках. Німецького коуча цитує прес-служба UEFA:

«Проблема в тому, що коли граєш проти «Реалу», і він обороняється так глибоко, його контратаки смертельно небезпечні. Думаю, сьогодні ми багато робили правильно, але цього виявилося мало. Ми приймаємо поразку. «Реал» забив гол, а ми цього зробити не зуміли. Це найпростіше пояснення того, що сталося в світі футболу. Звичайно, дуже прикро, але потрібно поставитися до ситуації з повагою».

Нагадаємо, «Ліверпуль» вдруге за чотири роки поступився «Реалу» в фіналі Ліги чемпіонів. У попередній раз це сталося в 2018 році.

Коментар головного тренера «Реалу» Карло Анчелотті.