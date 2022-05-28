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Клопп – про бажання помститися «Реалу»: «Ми не забули, що тоді трапилося»

Але тренер «Ліверпуля» хоче, щоб це було не єдиною мотивацією «Реалу»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09:39
Клопп – про бажання помститися «Реалу»: «Ми не забули, що тоді трапилося»

Головний тренер «Ліверпулю» Юрген Клопп зізнався, що бажання помститися «Реалу» за поразку у київському фіналі Ліги чемпіонів – це не єдина мотивація для нього і його команди перед грою в Парижі. Такою була реакція німця на питання про зарядженість на цю зустріч Мохаммеда Салаха:

«Нікому не варто хвилюватися про Салаха і про те, що він занадто сильно це сприймає. Все гаразд. Для нього це була дійсно особлива ситуація в 2018 році. Ми програли того дня, але він отримав травму на початку матчу. Зараз він в чудовій формі. Тоді він також був у чудовій формі. Але це різні речі. Запитайте в нього – це нормальні відчуття.

Ми всі мотивовані різними речима. У мене 26, 27 гравців, у кожного з котрих різна мотивація. І це нормально, у мене немає з цим проблем. Була б, якби це була єдина мотивація. Однак це зовсім не випадок Мо Салаха.

Це нормально, що він хоче все виправити. Ми всі хочемо все виправити. Ми не забули, що тоді трапилося, це було не так вже й давно. Але ми не можемо прости вийти, показати відео з тієї гри і цього буде достатньо для мотивації. Це безглуздо.

У нас так багато причин, щоб віддати все, що у нас є. Це буде однією з причин, але не єдиною».

Також Клопп заявив, що його команда гратиме і для України, яка бореться з агресією росії.

Фінал Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 28 травня. Початок гри о 22:00.

Сергій Лук'яненко
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Ліверпуль Юрген Клопп

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