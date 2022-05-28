Клопп – про бажання помститися «Реалу»: «Ми не забули, що тоді трапилося»

Головний тренер «Ліверпулю» Юрген Клопп зізнався, що бажання помститися «Реалу» за поразку у київському фіналі Ліги чемпіонів – це не єдина мотивація для нього і його команди перед грою в Парижі. Такою була реакція німця на питання про зарядженість на цю зустріч Мохаммеда Салаха:

Ми всі мотивовані різними речима. У мене 26, 27 гравців, у кожного з котрих різна мотивація. І це нормально, у мене немає з цим проблем. Була б, якби це була єдина мотивація. Однак це зовсім не випадок Мо Салаха.

Це нормально, що він хоче все виправити. Ми всі хочемо все виправити. Ми не забули, що тоді трапилося, це було не так вже й давно. Але ми не можемо прости вийти, показати відео з тієї гри і цього буде достатньо для мотивації. Це безглуздо.

У нас так багато причин, щоб віддати все, що у нас є. Це буде однією з причин, але не єдиною».